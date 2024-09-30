Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lindenstraße

Der Anfang vom Ende

ARD PlusStaffel 25Folge 3vom 30.09.2024
Der Anfang vom Ende

Der Anfang vom EndeJetzt kostenlos streamen

Lindenstraße

Folge 3: Der Anfang vom Ende

30 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Käthe wird sehr früh am Morgen wach und vermisst seinen „Schnucki“ im Bett. Carsten konnte nicht mehr schlafen und sitzt in der kalten Küche. Käthe merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Und er hat Recht. Seit einiger Zeit träumt Carsten nachts von der Arztpraxis - der Gedanke, wieder funktionieren zu müssen, macht ihn fix und fertig.

Weitere Folgen in Staffel 25

Alle Staffeln im Überblick

Lindenstraße
ARD Plus
Lindenstraße

Lindenstraße

Alle 5 Staffeln und Folgen