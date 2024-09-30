Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lindenstraße

Das erste Mal

ARD PlusStaffel 25Folge 6vom 30.09.2024
Das erste Mal

Folge 6: Das erste Mal

29 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Alex ist frustriert! Seit er Josi vergangene Woche abgewiesen hat, ist die Stimmung im Reisebüro mehr als getrübt. „Ich sag‘ dir Klaus, ich hasse Frauen!“, stellt Alex mürrisch fest. Klaus hält es nach wie vor für keine gute Idee, eine Affäre mit einer 18-Jährigen anzufangen. Da platzt Alex der Kragen und er beteuert noch einmal, dass absolut nichts vorgefallen sei.

