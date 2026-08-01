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Lou!

Liebes-Leid

KinderweltStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Liebes-Leid

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Lou!

Folge 1: Liebes-Leid

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou ist schon seit langer Zeit in Tristan verliebt. Obwohl sie ihn schon seit dem Kindergarten kennt, hat sie sich noch nicht getraut ihn anzusprechen. Stattdessen beobachtet sie ihn heimlich mit dem Fernglas. Eines Tages muss sie mit ansehen, wie er sich mit dem Finger tief in der Nase bohrt. Davon ist sie so angeekelt, dass es vorbei ist mit der großen Liebe. Doch leider kann sie ihn nicht so einfach vergessen. Ihre Mutter und ihre beste Freundin Mina versuchen alles Mögliche, um Tristan aus ihrem Kopf zu vertreiben, doch es will einfach nicht gelingen. Am Ende kommt Lou auf eine überraschende Lösung.

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