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Lou!

Katzen-Trauma

KinderweltStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Katzen-Trauma

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Lou!

Folge 2: Katzen-Trauma

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Als Lou gerade dabei ist, ihre Hausaufgaben zu machen, springt ein kleines Kätzchen schnurstracks durch das offene Fenster in ihr Zimmer. Die beiden mögen sich auf Anhieb, und Lou würde ihren ungebetenen Gast am liebsten behalten. Aber da ihre Mutter eine Riesenangst vor Katzen hat, versucht Lou sie wieder loszuwerden, bevor die Mutter vom Shoppen nach Hause kommt. Was sich allerdings gar nicht so einfach gestaltet.

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