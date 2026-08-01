Lou!
Folge 7: Geister-Geiger
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Es ist Halloween, doch Lou kann sich darüber so gar nicht freuen. Denn ihre Mutter versucht jedes Jahr, sie auf die gleiche langweilige Art zu erschrecken. Da sie darauf endgültig keine Lust mehr hat, sagt sie es ihrer Mutter diesmal auch. In der Nacht wird Lou von einem Nachbarn geweckt, der Geige spielt. Gemeinsam mit ihrer Mutter versucht sie, den Störenfried ausfindig zu machen und zur Ruhe zu ermahnen. Die Klänge scheinen aus der Nachbarwohnung zu kommen, doch da niemand öffnet, holen sie die Hausmeisterin zu Hilfe.
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