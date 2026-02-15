Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
LOVE HUNTER

Mein neues Kapitel

JoynStaffel 1Folge 1
Mein neues Kapitel

Mein neues KapitelJetzt kostenlos streamen

LOVE HUNTER

Folge 1: Mein neues Kapitel

45 Min.Ab 12

Tim stürzt sich ins größte Abenteuer seines Lebens: Kaum hat er die 12 potenziellen Herzensbrecher kennengelernt, sorgen die ersten Gespräche für viel Aufregung - und überraschende Enthüllungen! Doch schon bald lodern Eifersucht und Konkurrenz auf, denn der Wettkampf um Tims Herz hat begonnen. Bei der ersten Party wachsen die Spannungen weiter - bis Tim plötzlich mit einer schockierenden Ankündigung alles auf den Kopf stellt. Der Abend nimmt eine unerwartete Wendung!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

LOVE HUNTER
Joyn
LOVE HUNTER

LOVE HUNTER

Alle 1 Staffeln und Folgen