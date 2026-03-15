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LOVE HUNTER

Da waren’s nur noch 7!

JoynStaffel 1Folge 10vom 15.03.2026
Da waren’s nur noch 7!

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LOVE HUNTER

Folge 10: Da waren’s nur noch 7!

41 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Tim lädt drei Kandidaten zu einem emotional aufwühlenden Gruppendate ein, bei dem niemand die Tränen zurückhalten kann. Gleichzeitig belauscht Wakeem in der Villa ein Gespräch zwischen Dream, Anna und Lou. Dabei erfährt er eine Info, die die Beziehung zwischen Tim und einigen Kandidaten gewaltig in Frage stellen wird.

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