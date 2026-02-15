LOVE HUNTER
Folge 2: Wem kann ich vertrauen?
38 Min.Ab 12
Heute steht das erste Targeting an: Tim wählt drei Kandidat*innen für ein besonderes Gruppendate aus. Doch sind sie ihm positiv aufgefallen - oder hat er sie im Verdacht? Beim Date öffnen sich die drei Auserwählten, bis eine unerwartete Nachricht alles verändert und Tim ins Grübeln bringt. In der Villa wächst das Misstrauen: Wer spielt ein doppeltes Spiel, wer meint es wirklich ernst mit Tim? Die Suche nach den wahren Absichten beginnt!
