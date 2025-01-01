Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 7Folge 6
Folge 6: Spur eines Killers

46 Min.Ab 12

Eigentlich hat Magnum ganz andere Sachen im Kopf, als er einen mysteriösen Anruf bekommt. Ein Mann nennt intime Details aus Magnums Vergangenheit in Vietnam und kündigt schließlich einen Mord an. Dies tut er in Form eines Kinderliedes. Was Magnum allerdings nicht ahnt, ist, dass er selbst auf der Todesliste des psychisch gestörten Mannes ganz oben steht.

NBCUniversal
