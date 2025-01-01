Magnum
Folge 10: Gefangener auf Kapu
46 Min.Ab 12
Magnum und das schöne Inselmädchen Alealea werden Augenzeugen eines Mordes. Vogel, der skrupellose Killer, schießt auch auf die beiden. Thomas wird dabei schwer verletzt. Nach einer Flucht ins Meer, wird er kurze Zeit später an Land gespült. Gemeinsam mit Alealea befindet er sich auf einer einsamen Insel. Doch schnell merkt er, dass sie vor Vogel auch dort nicht sicher sind ...
