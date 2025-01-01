Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Melody ist verschwunden

Staffel 7Folge 11
Melody ist verschwunden

Magnum

Folge 11: Melody ist verschwunden

46 Min.Ab 12

T.C. bekommt Besuch von seinen Kindern. Doch kaum auf der Insel angekommen, wird seine Tochter Melody gekidnappt. T.C. und Higgins versuchen verzweifelt, die 300.000 Dollar Lösegeld aufzutreiben, während Magnum Nachforschungen anstellt. Und schon bald wird er fündig ... Dass T.C. wahrscheinlich seinen Hubschrauber verkaufen muss, um an das Lösegeld zu kommen, macht ihn traurig - seinen Sohn Bryant stimmt dies extrem feindselig.

