Finale im "D'ORO Ristorante" mit klassischer italienischer Küche

Kabel EinsFolge vom 17.10.2025
Folge vom 17.10.2025: Finale im "D'ORO Ristorante" mit klassischer italienischer Küche

45 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Finale an der Wurster Nordseeküste! Gastgeber Ilir lädt ins "D'ORO Ristorante", wo klassische italienische Küche auf elegantes Ambiente trifft. Mit Pizza-Power, Leidenschaft und Herzlichkeit will Ilir den letzten Abend für sich entscheiden. Und dann heißt es: Wer holt den Wochensieg? Profi Ali Güngörmüs vergibt die letzten Punkte - und ist vielleicht das Zünglein an der Waage!

