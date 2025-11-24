Zum Auftakt der Woche im traditionsreichen "Haus Rubbert"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.11.2025: Zum Auftakt der Woche im traditionsreichen "Haus Rubbert"
45 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Zum Auftakt der Woche öffnet das traditionsreiche "Haus Rubbert" in Duisburg seine Türen. Gastgeber Petar serviert hier deutsch-balkanische Spezialitäten - kräftig, authentisch und voller Geschmack. Zwischen Tradition, Herzlichkeit und der hauseigenen Kegelbahn entsteht eine ganz besondere Atmosphäre. Gelingt Petar der perfekte Start in die Ruhrgebietswoche?