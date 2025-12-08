"Schmidt's" läutet den Weihnachts-Wochenstart mit festlichen Klassikern einJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.12.2025: "Schmidt's" läutet den Weihnachts-Wochenstart mit festlichen Klassikern ein
45 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Das Weihnachts-Spezial startet im "Schmidt's". Küchenchef Olaf setzt auf kreative Jahreszeitenküche mit Slow-Food-Einfluss. Mit festlichen Klassikern und regionalen Produkten bringt er winterlichen Genuss auf den Teller. Doch reicht seine Perfektion für den Weihnachtsauftakt?