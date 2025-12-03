"The Bird" wird seinem Namen gerecht: Rooftop-Location über MagdeburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 03.12.2025: "The Bird" wird seinem Namen gerecht: Rooftop-Location über Magdeburg
An Tag 3 geht es hoch hinaus ins "The Bird". Inhaber Denny verspricht ein kulinarisches Erlebnis in der Rooftop-Location im Herzen Magdeburgs. Neben vorzüglichen Getränken und stilsicherer Atmosphäre, will Denny vor allem mit gehobener Küche und Gerichten wie Cordon Bleu Roll und Schweinebäckchen überzeugen. Wird Denny seine Mitstreiter mit Geschmack und Leidenschaft überzeugen?