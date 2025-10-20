Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.10.2025: Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"
45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Der erste Tag führt direkt in die kulinarische Welt Lateinamerikas - lebendig, feurig und voller Seele. Gastgeber Osama empfängt seine Gäste mit viel Herzblut und einem durchdachten Konzept. Im Mittelpunkt stehen authentische Gerichte, die Tradition und Vielfalt auf den Teller bringen. Gelingt ihm der perfekte Start in die Woche?