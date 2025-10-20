Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"

Kabel EinsFolge vom 20.10.2025
Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"

Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.10.2025: Wochenstart in Lateinamerika mit "Latino Cubana"

45 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Der erste Tag führt direkt in die kulinarische Welt Lateinamerikas - lebendig, feurig und voller Seele. Gastgeber Osama empfängt seine Gäste mit viel Herzblut und einem durchdachten Konzept. Im Mittelpunkt stehen authentische Gerichte, die Tradition und Vielfalt auf den Teller bringen. Gelingt ihm der perfekte Start in die Woche?

Alle verfügbaren Folgen