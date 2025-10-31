Wochenausklang im "Da Marios's Little Italy"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 31.10.2025: Wochenausklang im "Da Marios's Little Italy"
45 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Zum Wochenausklang heißt es: Bella Italia mitten in Darmstadt - im "Da Mario's Little Italy". Gastgeber Gianni entführt die Runde in eine Italo-amerikanische Welt voller Leidenschaft und Familiengeschichte. Hier soll das große Finale so unvergesslich werden wie die Woche selbst. Aber reicht das, wenn heute auch der Profikoch seine Punkte verteilt?