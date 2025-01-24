Maritimes Erlebnis im Lokal "Fischrestaurant Oberdeck"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 24.01.2025: Maritimes Erlebnis im Lokal "Fischrestaurant Oberdeck"
45 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Zum Finale geht es nach Wismar ins "Oberdeck": Frank und Mutter Gisela servieren hier frischen Fisch und Meeresfrüchte direkt am Hafen mit Blick auf die Weltkulturerbe-Stadt. Mit einer offenen Showküche, einem Bistro und einer Verkaufsfläche für eigenen Fisch bieten sie den Gästen ein maritimes Erlebnis. Wer schafft es in Wismar aufs Siegertreppchen?