Folge vom 19.12.2025: Großes Finale im "Restaurant Harzfenster"
Zum großen Finale geht es nach Seesen ins „Restaurant Harzfenster“. Gastgeber Johannes präsentiert moderne, regionale Küche mit internationalen Einflüssen und zeigt dabei seine ganze Gourmetkunst. Er hat bereits in Sterneküchen gearbeitet und mit seinem Restaurant mehrere Auszeichnungen gewonnen. Kann er nun auch Profi Robin Pietsch und seine Konkurrenz überzeugen und sich den Wochensieg sichern?