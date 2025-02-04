Deutsche Hausmannskost im Lokal "Almhütte Goaßstoi"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 04.02.2025: Deutsche Hausmannskost im Lokal "Almhütte Goaßstoi"
45 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Von Italien geht es am zweiten Tag ins Herz Bayerns mit der "Almhütte Goaßstoi". Gastgeber Martin ist ein echter bayerischer Bub, der seine Heimat und die traditionelle Küche aus vollem Herzen liebt. Mit Charme und Authentizität möchte er seine Mitstreiter begeistern und zeigen, was deutsche Hausmannskost alles kann. Wird er mit seiner Küche zum kulinarischen Gipfelstürmer der Woche?