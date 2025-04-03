Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!

Kabel EinsFolge vom 03.04.2025
"Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!

"Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 03.04.2025: "Trattoria Trüffel"- italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau!

45 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12

Carmelo richtet das Bergfest in der "Trattoria Trüffel" in Essen aus. Sein Konzept ist authentisches italienisches Essen a la Mamma auf gehobenem Niveau. Besondere Aufmerksamkeit findet, angelehnt an den Namen des Lokals, der saisonale Trüffel. Wie werden seine Mitstreiter Carmelos Konzept bewerten?

Alle verfügbaren Folgen