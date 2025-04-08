"Restaurant Achilles"- Eine Gaumen-Reise zum MittelmeerJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.04.2025: "Restaurant Achilles"- Eine Gaumen-Reise zum Mittelmeer
Folge vom 08.04.2025
Dimi ist der Gastgeber am zweiten Tag: Gemeinsam mit seinem Vater Nikolaos als Küchenchef, eröffnete er im Herbst 2022 das Restaurant "Achilles". Die Gäste sollen bei ihnen in die kulinarische Welt des traditionellen Griechenlands eintauchen. Wie werden seine Mitstreiter die Gaumen-Reise zum Mittelmeer bewerten?