"Restaurant Achilles"- Eine Gaumen-Reise zum Mittelmeer

Kabel EinsFolge vom 08.04.2025
45 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12

Dimi ist der Gastgeber am zweiten Tag: Gemeinsam mit seinem Vater Nikolaos als Küchenchef, eröffnete er im Herbst 2022 das Restaurant "Achilles". Die Gäste sollen bei ihnen in die kulinarische Welt des traditionellen Griechenlands eintauchen. Wie werden seine Mitstreiter die Gaumen-Reise zum Mittelmeer bewerten?

