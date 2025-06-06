Eine moderne deutsche Küche im "Gut Schwarzenbruch" für alle?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.06.2025: Eine moderne deutsche Küche im "Gut Schwarzenbruch" für alle?
45 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Das Finale wird von Daniel auf "Gut Schwarzenbruch" in Stolberg ausgerichtet. Im über 70 Jahre alten Gutsrestaurant inszeniert er die klassische deutsche Küche neu und will modernes mit Tradition vereinen. Am Ende der Woche vergibt auch der Profi seine Punkte. Wer wird sich den Wochensieg holen?