Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Authentische italienische Küche im "La Mozzarella"

Kabel Eins
Folge vom 10.07.2025
Authentische italienische Küche im "La Mozzarella"

Folge vom 10.07.2025: Authentische italienische Küche im "La Mozzarella"

45 Min.
Ab 12

Am vorletzten Tag führt die kulinarische Reise ins "La Mozzarella" zu Gastgeber Bruno, der auf eine langjährige Karriere in der Gastronomie zurückblickt. In familiärer Atmosphäre serviert er authentische italienische Küche - von frischen Fischgerichten bis hin zu zartem Lammkarree. Wird er mit seiner Erfahrung die Mitstreiter überzeugen können?

