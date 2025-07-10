Authentische italienische Küche im "La Mozzarella"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 10.07.2025: Authentische italienische Küche im "La Mozzarella"
45 Min.Folge vom 10.07.2025Ab 12
Am vorletzten Tag führt die kulinarische Reise ins "La Mozzarella" zu Gastgeber Bruno, der auf eine langjährige Karriere in der Gastronomie zurückblickt. In familiärer Atmosphäre serviert er authentische italienische Küche - von frischen Fischgerichten bis hin zu zartem Lammkarree. Wird er mit seiner Erfahrung die Mitstreiter überzeugen können?