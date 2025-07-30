Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 30.07.2025
45 Min.Folge vom 30.07.2025Ab 12

Halbzeit in Nürnberg - diesmal geht es zu Frank in sein Restaurant und Café "Le Petit Wayang". Hier vereint sich authentische indonesische Küche mit raffinierten französischen Akzenten - unverblümt, charakterstark und garantiert nicht angepasst. Ein aromatischer Ausflug - doch wird er gelingen?

