Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"

Kabel EinsFolge vom 12.08.2025
Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"

Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 12.08.2025: Asiatisch-mediterrane Küche im "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet"

45 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Am zweiten Tag geht es nach Hagnau, wo Gastgeber und Inhaber Thomas mit seinem Restaurant "Hotel Drei König Restaurant See-Gourmet" eine klare Vision verfolgt. Mit seiner asiatisch-mediterranen Küche möchte der gelernte Koch seine Mitstreiter mit Leidenschaft und Herz begeistern. Wird es ihm gelingen, die Erwartungen der Konkurrenz zu erfüllen?

Alle verfügbaren Folgen