Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.08.2025: Zum Wochenstart wird es rustikal im "Zur Crone"
45 Min. Ab 12
Zum Wochenstart geht es nach Wuppertal-Cronenberg, wo Olli seine Gäste im "Zur Crone" begrüßt - einer charmanten Mischung aus Kneipe und Restaurant. Zwischen Thekenplausch, Jägerschnitzel und familiärem Teamgeist sollen sich alle wohlfühlen. Doch wie kommt seine bodenständige Küche bei der Konkurrenz an?