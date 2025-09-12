Das Finale im "HUWA-100 Wasser Leipzig"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.09.2025: Das Finale im "HUWA-100 Wasser Leipzig"
45 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Zum großen Finale wird's locker, laut und ambitioniert: Gastgeber Robert lädt ins "HuWa" - ein Fusion-Restaurant mit Wohnzimmerflair, urbanem Konzept und kreativer Küche - international inspiriert, modern interpretiert. Robert bringt Erfahrung, Haltung und Humor mit. Kann der erfahrene Gastronom den letzten Abend für sich entscheiden? Am Ende der Woche gibt es natürlich auch noch die Punktevergabe des Profi-Kochs. Wer holt den Wochensieg?