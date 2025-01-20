Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"

Kabel EinsFolge vom 20.01.2025
Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"

Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.01.2025: Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"

45 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Am ersten Tag geht es nach Kühlungsborn zu "Flo's Bistro", einem Geheimtipp in der Gegend seit Sommer 2024. Inhaber Florin bringt nicht nur traditionelle rumänische Spezialitäten auf den Tisch, sondern auch spannende Neuinterpretationen deutscher Gerichte. Wird es ihm gelingen, den Wochenstart zu einem kulinarischen Erlebnis zu machen?

Alle verfügbaren Folgen