Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.01.2025: Traditionelle rumänische Spezialitäten im Lokal "Flo's Bistro"
45 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Am ersten Tag geht es nach Kühlungsborn zu "Flo's Bistro", einem Geheimtipp in der Gegend seit Sommer 2024. Inhaber Florin bringt nicht nur traditionelle rumänische Spezialitäten auf den Tisch, sondern auch spannende Neuinterpretationen deutscher Gerichte. Wird es ihm gelingen, den Wochenstart zu einem kulinarischen Erlebnis zu machen?