Bar, Grill und XXL-BBQ aus dem Smoker im "Toms on the Rocks"
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 01.10.2025: Bar, Grill und XXL-BBQ aus dem Smoker im "Toms on the Rocks"
45 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Zur Halbzeit trifft BBQ auf Bar-Feeling: Im "Toms on the Rocks" in Ratingen mixen Gastgeber Ugur und Gill saftige Beef Ribs, Burger und Tex-Mex mit lauter Musik und lässiger Atmosphäre. Die offene Küche, der selbstgebaute Biergarten und die 360°-Theke zeigen: Hier steckt Herzblut drin. Können die beiden mit ihrer Kult-Bar die Konkurrenz überzeugen?