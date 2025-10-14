Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Portugiesisches Ambiente im "Sagres"

Kabel EinsFolge vom 14.10.2025
Portugiesisches Ambiente im "Sagres"

Portugiesisches Ambiente im "Sagres"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 14.10.2025: Portugiesisches Ambiente im "Sagres"

45 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12

An Tag zwei wird's mediterran: Gastgeberin Adriana entführt ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter im "Sagres" nach Portugal - kulinarisch wie atmosphärisch. Ob frischer Fisch, deftige Hausmannskost oder süße Pastel de Nata: Hier steht Genuss an erster Stelle. Zündet das portugiesische Temperament auch bei der Konkurrenz?

Alle verfügbaren Folgen