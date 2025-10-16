Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Deutsch-österreichische Küche im "Restaurant Neunzehn"

Kabel Eins
Folge vom 16.10.2025
Deutsch-österreichische Küche im "Restaurant Neunzehn"

Folge vom 16.10.2025: Deutsch-österreichische Küche im "Restaurant Neunzehn"

45 Min.
Ab 12

Der vierte Tag führt nach Otterndorf ins frisch eröffnete "Restaurant Neunzehn". Gastgeberin Jasmin setzt hier mit ihrem Mann Max auf deutsch-österreichische Küche - bodenständig, raffiniert und mit viel Persönlichkeit. In modernem Ambiente wird herzhaft aufgekocht - aber reicht das, um sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen?

