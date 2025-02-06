"Zur Sonne" - uriges Wirtshaus-Flair!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.02.2025: "Zur Sonne" - uriges Wirtshaus-Flair!
45 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Am vorletzten Tag geht im Altmühltal die Sonne auf - und zwar im Gasthof "Zur Sonne". Gastgeber und Koch Sven empfängt seine Mitstreiter in seinem gemütlichen Lokal, das uriges Wirtshaus-Flair mit modernem Wintergarten kombiniert. Als Gastronom in zweiter Generation begeistert er mit regionaler, gehobener Küche. Doch bleibt am Ende alles eitel Sonnenschein, oder ziehen dunkle Wolken auf?