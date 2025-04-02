Authentische Kochkunst aus der Türkei im "Tava Restaurant und Cafe"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.04.2025: Authentische Kochkunst aus der Türkei im "Tava Restaurant und Cafe"
44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Azad lädt ins "TAVA" ein, wo authentische Kochkunst aus der Türkei geboten wird. Der Familienbetrieb besteht seit Anfang 2020 und wird seither mit viel Herzblut und Leidenschaft geführt. Am Ende der Woche gibt es auch noch die Punkte des Profi-Kochs! Wer holt sich den Wochensieg?