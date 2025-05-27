Pärchen-Power im "Restaurant am Golfplatz"Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.05.2025: Pärchen-Power im "Restaurant am Golfplatz"
An Tag zwei öffnen sich die Türen zum "Restaurant am Golfplatz" in Wilsdruff. Hier sind seit 2020 Maik und Antje als eingespieltes Duo am Werk. Während Maik die Pfannen wirbelt und sächsische Küche auf den Teller bringt, zaubert Antje den Gästen im Service ein Lächeln aufs Gesicht. Können sie die Konkurrenz damit überzeugen?