"Meine Mission ist es, den Burger cool zu machen": Eddy hat Großes vor!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 02.06.2025: "Meine Mission ist es, den Burger cool zu machen": Eddy hat Großes vor!
44 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Eddy lädt zum Wochenstart nach Düren ein: Seit 2024 spezialisiert er sich hier - passend zum Namen - auf "Beef & Bread". Saftige Patties, frische Brötchen aus der Region und außergewöhnliche Burger- Kreationen, die selten zu finden sind. Wird ihm der perfekte Wochenauftakt gelingen?