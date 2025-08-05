Jetzt wird's deftig: Bayerische Küche im "Münchner Kindl"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 05.08.2025: Jetzt wird's deftig: Bayerische Küche im "Münchner Kindl"
45 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
An der belebten Playa de Palma empfängt Gerlinde ihre Gäste im "Münchner Kindl". Das Kultlokal bringt ein Stück bayerische Wirtshauskultur auf die Insel und ist bekannt für seine gemütliche Atmosphäre und traditionelle Küche. Trifft Gerlinde mit ihrer bayerischen Kulinarik und herzlichen Art den Geschmack der Konkurrenz?