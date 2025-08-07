Argentinische Magie im "Tierra del Fuego"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.08.2025: Argentinische Magie im "Tierra del Fuego"
45 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Am malerischen Naturhafen von Portocolom liegt das "Tierra del Fuego", ein argentinisches Grillrestaurant, bekannt für hochwertiges Fleisch vom offenen Feuer. Grillmeister Eddy bringt seine Leidenschaft und Expertise in die Zubereitung seiner perfekt gegrillten Steaks und traditionellen Asado-Spezialitäten ein. Wird Eddy mit seinem Können am Grill die Konkurrenz hinter sich lassen?