Eine Reise nach Asien an die Ostsee: "Bistro Norbu"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.07.2025: Eine Reise nach Asien an die Ostsee: "Bistro Norbu"
45 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Tag zwei bringt eine kulinarische Überraschung: Im "Bistro Norbu", direkt an der Ostsee, neben dem "MeerReise Camping", erwartet die Teilnehmer eine Reise nach Asien. Gastgeberin Heike setzt auf tibetanische Spezialitäten, Authentizität und eine große Portion Herzlichkeit. Doch wie kommt die fernöstliche Küche bei den Mitstreitern an?