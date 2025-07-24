Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 24.07.2025
Folge vom 24.07.2025: Campingpark an der mecklenburgischen Küste "Restaurant Toplicht 54°"

45 Min.Folge vom 24.07.2025Ab 12

Am vorletzten Tag geht es an die mecklenburgische Küste. Auf dem mehrfach ausgezeichneten "Campingpark Kühlungsborn" betreibt Gastgeber Frank das "Restaurant Toplicht54°". Klassische Campingplatzgerichte bekommen von ihm eine neue Interpretation - doch reicht das, um im Wettbewerb für den Wochensieg zu punkten?

