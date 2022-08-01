Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 3vom 01.08.2022
Folge 3: Jetzt geht's zur Sache: Wer wird das Promi-Power-Paar?

105 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 6

Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Jana Schölermann & Thore Schölermann, Viktoria Feldbusch & Fabian Hambüchen, Doris Büld & Mario Basler sowie Jochen Bendel & Matthias Bendel-Pridöhl.

SAT.1
