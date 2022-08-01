Jetzt geht's zur Sache: Wer wird das Promi-Power-Paar?Jetzt kostenlos streamen
Mein Mann kann
Folge 3: Jetzt geht's zur Sache: Wer wird das Promi-Power-Paar?
105 Min.Folge vom 01.08.2022Ab 6
Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Jana Schölermann & Thore Schölermann, Viktoria Feldbusch & Fabian Hambüchen, Doris Büld & Mario Basler sowie Jochen Bendel & Matthias Bendel-Pridöhl.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick