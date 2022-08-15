Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 5vom 15.08.2022
Folge 5: Da haben die Frauen ihre Männer unterschätzt: Die Promi-Männer können so einiges

103 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 6

Diese prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Giulia Siegel & Ludwig Heer, Ramona Elsener & Joey Heindle, Silvia Wollny & Harald Elsenbast sowie Lisha & Lou.

