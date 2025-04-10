Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 10: Wird alles fertig?
41 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 6
Josh Altman trifft sich mit zwei potenziellen Kunden. Das Paar möchte sein Haus für 40 Millionen Dollar verkaufen. Nun muss Altman die beiden überzeugen, dass er der richtige Makler für den Verkauf ist. Währenddessen hat Josh Flagg ein Werbevideo für eine Immobilie gemacht, um mehr Käufer anzulocken. Bei der offenen Besichtigung wird sich zeigen, ob seine Idee funktioniert hat.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick