Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
Folge 7: Der Selbstläufer
40 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 6
Die Altman-Brüder haben vor kurzem durch Zufall ein Haus entdeckt, das bald zum Verkauf ausgeschrieben wird. Die beiden treffen sich mit dem Eigentümer und wollen ihn davon überzeugen, dass er die Brüder als Makler engagiert. Josh Flagg hat vor, für eine Woche nach Paris zu reisen und fragt Tracy, ob sie in seiner Abwesenheit den Verkauf einer Immobilie übernehmen kann.
