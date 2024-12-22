Zum Inhalt springenBarrierefrei
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Die Baustelle nebenan

sixxStaffel 15Folge 5vom 22.12.2024
Die Baustelle nebenan

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Folge 5: Die Baustelle nebenan

40 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 6

Tracys findet einen Neubau, der zum Verkauf steht. Doch die Immobilie ist zu dem Zeitpunkt noch eine Baustelle und nebenan wird ein weiteres Haus gebaut. Die Maklerin zweifelt, ob der hohe Preis angemessen ist. Josh Altman kümmert sich um den Verkauf eines Hauses, das seinen Freunden gehört. Josh Flagg ist interessiert und will, dass Tracy für ihn die Verhandlungen mit Altman führt.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.
sixx
Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

Million Dollar Homes - Luxusmakler in L.A.

