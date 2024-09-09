Magiepoly / Ein Frosch namens LolaJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 19: Magiepoly / Ein Frosch namens Lola
Mama Moon taucht bei den McGuffles mit einer Kiste alter Spielsachen ihrer Tochter auf. Da das Kindermädchen einkaufen ist, bittet Mama Moon Luke und Lola darauf aufzupassen und nicht hineinzuschauen. Die neugierigen Kinder halten sich natürlich nicht daran. Sie entdecken in der Kiste ein Spiel namens “Magiepoly” und wollen es spielen. Doch kaum haben sie den Deckel abgenommen, werden sie ins Spiel gesogen. Miss Moon kommt just in diesem Moment nach Hause und schafft es gerade noch, mit Luke im Spiel zu verschwinden, denn wenn man nicht den richtigen Dreh findet, bleibt man für zehn Jahre in dem Spiel gefangen. / Als Lola im Garten einen Frosch in einer alten Teekanne entdeckt, flippt sie aus. Sie hat schreckliche Angst vor Fröschen! Aber Mr. Pick, Baby Joe und Miss Moon weigern sich, die unschuldige Amphibie vor die Tür zu setzen; Lola muss lernen, mit ihren Ängsten klar zu kommen! Miss Moon hat auch schon eine Idee. Sie verwandelt Lola kurz in einen Frosch, damit sie sich besser in ihn hineinversetzen kann. Das Problem ist nur, dass Lola droht unter all den anderen Fröschen nicht mehr erkannt zu werden. Luke ist beunruhigt: wie wird er je seine Schwester wiederbekommen?
