Und täglich grüßt die Kuckucksuhr / Beim Bart des PoilixJetzt kostenlos streamen
Miss Moon
Folge 17: Und täglich grüßt die Kuckucksuhr / Beim Bart des Poilix
Eines Morgens stellt Luke fest, dass seine Frühstücksflocken alle sind und Lola vermisst ihren Lieblings-Lolli. Nicht nur die – sämtliche Süßigkeiten im Haus sind verschwunden. Um den Dieb zu stellen, belegt Miss Moon die Kuckucksuhr in der Küche mit einem Zauber, der sie in der Zeit zurückreisen lässt. Nach 15 Minuten springt die Zeit aber wieder zurück; wieder und wieder. Es sieht so aus, als wäre die antike Uhr defekt. Miss Moon und die Kinder sind in einer Zeitschleife gefangen und um die Uhr zu reparieren, bleiben den Kindern immer nur 15 Minuten. / Lukes Erzrivale Kevin hat am Nachmittag zum Skateboard-Wettbewerb geladen. Allerdings dürfen nur Kerle mit Schnauzbart teilnehmen – alle anderen sind Babies. Luke ist am Boden zerstört. Da er unbedingt an dem Contest teilnehmen will und bittet Miss Moon, ihm zu helfen. Das Kindermädchen ruft den haarigen Poilix, der alles über Bärte weiß. Der schräge kleine Kerl scheint sich im Haus er McGuffles sehr wohl zu fühlen. Zu wohl, denn er schmeißt die bisherigen Bewohner einfach raus. Miss Moon und die Kinder haben alle Mühe wieder ins Haus zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick