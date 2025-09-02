Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Der Komplize
45 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 6
Jessicas Nachbarin Monica hat ernsthafte Probleme. Die hochverschuldete Stewardess handelt mit Diebesgut. Eines Tages schaut der 16-jährige Lieferjunge Tommy bei ihr vorbei, um Schulden einzutreiben - und findet Monica tot auf. Neben der Toten kauert Fred Turner, ihr Auftraggeber. Plötzlich fällt ein Schuss und der verängstigte Tommy läuft davon. Da die Polizei keine Leiche findet, glaubt man Tommy nicht. Da schaltet sich Jessica ein ...
