Mord ist ihr Hobby
Folge 12: Giftmord
44 Min.Ab 6
Der Stadtrat Roberto Galvan ist seit Monaten verschwunden. Sein Widersacher, der berüchtigte Miethai Frank Fernandez, ist der Hauptverdächtige. Doch mangels Beweisen wird er schließlich freigesprochen. Der Geistliche Michael beschließt, das Werk von Roberto im Stadtrat weiterzuführen. Frank kommt das sehr ungelegen und er bedroht den Gottesmann. Kurz darauf findet man Frank vergiftet im Beichtstuhl. Jessicas Neugier ist geweckt. Wird sie dem Täter auf die Schliche kommen?
