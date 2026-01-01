Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10
Folge 10: Verschlüsselte Botschaft

45 Min.Ab 6

Jessica bietet sich die Gelegenheit, einen ihrer Romane in einem Tonstudio als Hörbuch auf Band zu sprechen. Dabei wird sie Zeugin, wie Freddie Major, der Besitzer der Plattenfirma, mit Mitch Rendall verhandelt, der das Studio kaufen möchte. Freddie stellt zahlreiche Bedingungen, mit denen Mitch nicht einverstanden ist. Als Freddie während Dreharbeiten hinter den Kulissen ermordet wird, bietet Jessica ihre Hilfe an.

